В Москве выявили более 5,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Москве подтвердилось 5268 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По данным на 30 октября, почти половина случаев (46,4%) приходится на пациентов от 18 до 45 лет. Более 30% диагностированных находятся в возрастном диапазоне от 46 до 65 лет.

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Также сообщается, что 339 человек находятся на искусственной вентиляции легких в московских больницах.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве напоминает о необходимости соблюдения гражданами старше 65 лет домашнего режима.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваСтатистикаПандемияКоронавирус
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