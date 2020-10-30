В Москве выявили более 5,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в Москве подтвердилось 5268 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
По данным на 30 октября, почти половина случаев (46,4%) приходится на пациентов от 18 до 45 лет. Более 30% диагностированных находятся в возрастном диапазоне от 46 до 65 лет.
Также сообщается, что 339 человек находятся на искусственной вентиляции легких в московских больницах.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве напоминает о необходимости соблюдения гражданами старше 65 лет домашнего режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru