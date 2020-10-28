В Роспотребнадзоре заявили, что антикоронавирусные меры в Москве оправдались

Ограничительные меры, поэтапно введенные в столице на фоне роста заболеваемости коронавирусом, оправдали себя. Об этом в ходе онлайн-заседания Мосгордумы заявила главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Андреева отметила, что отправка части учеников школ на дистанционное обучение и ограничения на работу ночных заведений оказали положительное влияние на распространение COVID-19.

Также главврач заявила, что ежедневно в Москве проводится порядка 92 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию и назвала объем тестирования «абсолютно беспрецедентным». С лета количество проводимых тестов увеличилось в два раза.

Кроме того, Андреева обратила внимание на усиление антикоронавирусных мер в вузах. Она рассказала, что недостаточное внимание к соблюдению защитных мер в университетах Москвы ведет к росту заболеваемости среди студентов, которые потом переходят в молодежную среду. В данный момент Роспотребнадзор проводит совещания с советом ректоров, чтобы усилить контроль.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале победы над COVID-19 в столице.

