Собянин объявил о начале победы над коронавирусом в Москве

Российская столица уже начала побеждать коронавирус, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, темпы выявляемости инфекции за минувшие 7 дней упали в 10 раз, в 5 раз снизилась динамика загрузки коечного фонда.

Такую статистику градоначальник озвучил в ходе визита в резервный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, открытый на территории Медицинского комплекса в Коммунарке. Собянин выразил уверенность, что положительная динамика в развитии эпидемии объясняется комплексом профилактических мер, введённых городскими властями.

Среди наиболее эффективных ограничений мэр назвал усиленный контроль за масочным режимом, а также перевод не менее трети сотрудников предприятий на удалённый формат работы, отмечает Ura.ru. Также положительный эффект получается от других административных, санитарных и медицинских мер.

За минувшие сутки в столице выявлено 5224 новых случая коронавируса. Вылечился за последние 24 часа – 2681 пациент. По данным заместителя мэра Анастасии Раковой, всего болезнь победили 293 205 заболевших, передает РИА ФАН.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусСобянин
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