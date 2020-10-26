Собянин объявил о начале победы над коронавирусом в Москве
Российская столица уже начала побеждать коронавирус, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, темпы выявляемости инфекции за минувшие 7 дней упали в 10 раз, в 5 раз снизилась динамика загрузки коечного фонда.
Такую статистику градоначальник озвучил в ходе визита в резервный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, открытый на территории Медицинского комплекса в Коммунарке. Собянин выразил уверенность, что положительная динамика в развитии эпидемии объясняется комплексом профилактических мер, введённых городскими властями.
Среди наиболее эффективных ограничений мэр назвал усиленный контроль за масочным режимом, а также перевод не менее трети сотрудников предприятий на удалённый формат работы, отмечает Ura.ru. Также положительный эффект получается от других административных, санитарных и медицинских мер.
За минувшие сутки в столице выявлено 5224 новых случая коронавируса. Вылечился за последние 24 часа – 2681 пациент. По данным заместителя мэра Анастасии Раковой, всего болезнь победили 293 205 заболевших, передает РИА ФАН.
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