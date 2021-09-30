В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» составляет около 90%. Об этом в ходе китайско-российского вебинара по COVID-19 заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Разработчик назвал процент эффективности вакцины «КовиВак»

«К настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%», — цитирует Горелова РИА Новости.

Эпидемиолог добавил, что в целом от коронавируса привились уже около 50 млн россиян.

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ФОТО: sobyanin.ru
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