Разработчик назвал процент эффективности вакцины «КовиВак»

Вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает от коронавируса и на 99,1% - от тяжелой формы болезни. Об этом ТАСС заявила директор по качеству центра имени М.П. Чумакова Александра Синюгина.

По ее словам, на данный момент полный цикл вакцинации препаратом прошли более полумиллиона россиян, вакцина показывает максимальную степень защиты.

Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется огромным спросом среди россиян, не приостановлен, препарат выпускается после запланированной модернизации производства, заявила ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра Центра имени М. П. Чумакова Екатерина Кордубан.

