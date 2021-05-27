В Роспотребнадзоре рассказали об обновлении вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируной инфекции, вероятно, придётся со временем обновлять. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Также он подчеркнул, что велика вероятность того, что иммунизироваться придётся ежегодно, пишет РИА Новости.

А ранее Хафизов рассказал, что нашей стране появляются «локальные» российские версии коронавируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов COVID-19, сообщает RT.

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Между тем, аллерголог, иммунолог Владимир Болибок со ссылкой на исследование скандинавских специалистов ранее рассказал, что обоняние и вкус возвращаются к переболевшим коронавирусом после вакцинации.

По словам специалиста, исследование показало, что полная вакцинация от COVID-19 ликвидирует постковидный синдром. Болибок объяснил это тем, что потеря вкуса и обоняния после перенесенной болезни зачастую наблюдается у людей с ослабленным иммунитетом, а прививка приводит иммунитет в норму.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусРоспотребнадзор
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