Опрос: Доля готовых привиться от COVID-19 россиян достигла 42%

Доля россиян, готовых привиться от COVID-19, достигла 42%. При этом, вакцина российского производства вызывает у респондентов наибольшее доверие – в её пользу высказались 66% опрошенных. Об этом говорят данные опроса, проведенного фоном «Общественное мнение» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Отмечается, что этот показатель почти в два раза выше, чем результаты опросов, которые были проведены другими операторами в сентябре-октябре – тогда о готовности к вакцинации от коронавируса заявили 23% опрошенных.