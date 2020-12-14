Опрос: Доля готовых привиться от COVID-19 россиян достигла 42%

Доля россиян, готовых привиться от COVID-19, достигла 42%. При этом, вакцина российского производства вызывает у респондентов наибольшее доверие – в её пользу высказались 66% опрошенных. Об этом говорят данные опроса, проведенного фоном «Общественное мнение» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Отмечается, что этот показатель почти в два раза выше, чем результаты опросов, которые были проведены другими операторами в сентябре-октябре – тогда о готовности к вакцинации от коронавируса заявили 23% опрошенных.

Гинцбург: «Спутник V» защитит от коронавируса на два года

А накануне глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что абсолютную защиту от COVID-19 не может обеспечить ни одна вакцина. Такое заявление он сделал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

С ним согласен и генеральный директор центра «Вектор», где разработали вакцину «Эпиваккорона», Ринат Максютов. Он подчеркивает, что никто не защищен от повторного заражения COVID-19, в том числе уже переболевшие коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпросПрививкаВакцинаКоронавирус
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