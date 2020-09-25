В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад

Мэрия Москвы переводит на удаленную работу 30% персонала

Экспортеры получили в 2020 году в 5 раз больше субсидий от властей столицы

Наземный общественный транспорт в Москве оснастят Wi-Fi

Москвичам предлагается высказаться о дальнейшей судьбе монорельса

Бесплатные интенсивы для детей по Python и нанотехнологиям пройдут в Москве