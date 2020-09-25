В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад

Заболеваемость COVID-19 в России, скорее всего, пойдет на спад к февралю. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что в настоящий момент в России происходит «плавное повышение» заболеваемости коронавирусной инфекцией, «которое все ждали».

«Пугать оно не должно. Это же не весна, когда был рост, и мы были абсолютно не готовы», - отметил Горелов.

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При этом, в Роспотребнадзоре и Минздраве поясняют, что России нет второй волны COVID-19, а идёт продолжение первой. Специалисты также обратили внимание на то, что осенью накладываются друг на друга грипп и коронавирус. Кроме того, по словам Александра Горелова, пока нет однозначного мнения о том, усилят вирусы друг друга или ослабят.

А ранее в Роспотребнадзоре перечислили пять правил для сохранения здоровья в период пандемии коронавирусной инфекции. Как отметили специалисты, в список вошли следующие пункты: мытьё рук и дезинфекция поверхностей, соблюдение социальной дистанции, ведение здорового образа жизни и ношение масок. Также в Роспотребнадзоре заявили, что при первых симптомах ОРВИ незамедлительно стоит обратиться к врачу, отмечает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусРоспотребнадзор
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