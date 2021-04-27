В Роспотребнадзоре рассказали, когда необходима третья прививка от COVID-19

Людям, у которых не выработались антитела после двух этапов вакцинации против коронавируса, может понадобиться третья прививка, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом пишет «Российская газета».

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Эксперт уточнила, что возможность еще одной вакцинации можно рассмотреть, если корректно выполненный тест показал отсутствие антител. По словам Пшеничной, подобная ситуация может возникнуть из-за индивидуальных особенностей организма, отмечает Ura.ru.

При этом глава НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Александр Семенов считает, что пациенту стоит поставить прививку другим препаратом в случае, если и третья вакцинация не помогла выработать антитела.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаКоронавирусРоспотребнадзор
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