В Роспотребнадзоре рассказали, когда необходима третья прививка от COVID-19
Людям, у которых не выработались антитела после двух этапов вакцинации против коронавируса, может понадобиться третья прививка, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом пишет «Российская газета».
Эксперт уточнила, что возможность еще одной вакцинации можно рассмотреть, если корректно выполненный тест показал отсутствие антител. По словам Пшеничной, подобная ситуация может возникнуть из-за индивидуальных особенностей организма, отмечает Ura.ru.
При этом глава НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Александр Семенов считает, что пациенту стоит поставить прививку другим препаратом в случае, если и третья вакцинация не помогла выработать антитела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru