В Роспотребнадзоре рассказали, когда необходима третья прививка от COVID-19

Эксперт уточнила, что возможность еще одной вакцинации можно рассмотреть, если корректно выполненный тест показал отсутствие антител. По словам Пшеничной, подобная ситуация может возникнуть из-за индивидуальных особенностей организма, отмечает Ura.ru.

При этом глава НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Александр Семенов считает, что пациенту стоит поставить прививку другим препаратом в случае, если и третья вакцинация не помогла выработать антитела.



