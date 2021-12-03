«Манящие полкило»: Диетолог рассказала, как избежать передозировки мандаринами

При этом она предупредила, что вечером мандарины есть не стоит.

«Мандарины нежелательно употреблять после 16-17 часов, потому что позже ответная реакция поджелудочной железы будет несколько иной. Надо стараться есть мандарины до 16 часов – этими красивыми и манящими фруктами вполне можно заполнить два перекуса между завтраком, обедом и ужином. Полезные вещества, которые в них содержатся, создают ощущение свежести в полости рта, насыщает организм, чтобы мы не только получали удовольствие, но и поняли, что хороший перекус у нас, однако, получился», - разъяснила диетолог.

Королева также указала, в каких случаях стоить отказаться от мандаринов, а в каких – только ограничить их потребление.

«Действительно, они могут быть и во вред для людей, которые имеют проблемы метаболического характера, склонны к ожирению. При избыточном употреблении мандаринов уровень сахара может меняться. Так что я рекомендую дозировать этот продукт, но не отменять, если нет аллергической реакции или их скрытой непереносимости», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».