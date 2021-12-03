«Манящие полкило»: Диетолог рассказала, как избежать передозировки мандаринами

Мандарины отлично подойдут для дневных перекусов, однако их не стоит есть в полночь под бой новогодних курантов, рассказала НСН Маргарита Королева.

Диетолог Маргарита Королева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как правильно есть мандарины зимой и кому они противопоказаны.

«Мандарины должны быть в нашем рационе, как один или два полезных перекуса. Как и любой продукт, мандарины надо дозировать. Если это будут две горстки по четыре-пять небольших мандаринов, в день этого вполне достаточно. Вполне можно съедать в день полкило или 600 граммов мандаринов – это прекрасный перекус, которым можно лакомиться», - сказала Королева.
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При этом она предупредила, что вечером мандарины есть не стоит.

«Мандарины нежелательно употреблять после 16-17 часов, потому что позже ответная реакция поджелудочной железы будет несколько иной. Надо стараться есть мандарины до 16 часов – этими красивыми и манящими фруктами вполне можно заполнить два перекуса между завтраком, обедом и ужином. Полезные вещества, которые в них содержатся, создают ощущение свежести в полости рта, насыщает организм, чтобы мы не только получали удовольствие, но и поняли, что хороший перекус у нас, однако, получился», - разъяснила диетолог.

Королева также указала, в каких случаях стоить отказаться от мандаринов, а в каких – только ограничить их потребление.

«Действительно, они могут быть и во вред для людей, которые имеют проблемы метаболического характера, склонны к ожирению. При избыточном употреблении мандаринов уровень сахара может меняться. Так что я рекомендую дозировать этот продукт, но не отменять, если нет аллергической реакции или их скрытой непереносимости», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
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Ранее стало известно, что мандарины подорожали в России за год на 25% и их цена в ноябре в среднем составляла в магазинах 164 рубля за килограмм.

Предприниматель Дмитрий Потапенко сказал НСН в этой связи, что рост цен на мандарины пока не связан с их дефицитом, однако ближе к Новому году они могут подорожать еще на 15%.

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ФОТО: pixabay.com
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