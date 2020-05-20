В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок

Запрет на вход в магазин без масок не должен рассматриваться как нарушение или ущемление прав потребителей. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роспотребнадзоре. Действия сотрудников торговых точек, которые отказывают в обслуживании покупателям без средств защиты в условиях действия «масочного режима», отвечают «принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений». Такое сообщение публикует сайт ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что граждане, находящиеся в магазинах без масок, могут быть привлечены к административной ответственности.

В настоящее время ношение средств защиты в общественных местах, в том числе, в магазинах, является обязательным в ряде регионов России, в частности, в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Подсчитаны расходы россиян на масочно-перчаточный режим

Ранее НСН писала, что обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы в настоящий момент нет. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-1» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом, градоначальник напомнил, что использование защитной маски и перчаток обязательно при передвижении жителей столицы на любых видах общественного транспорта, в такси, а также во время посещения магазинов. Обязательный масочный режим, напомним, действует в столице с 12 мая.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаРоспотребнадзорМагазины
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