В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок

Запрет на вход в магазин без масок не должен рассматриваться как нарушение или ущемление прав потребителей. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роспотребнадзоре. Действия сотрудников торговых точек, которые отказывают в обслуживании покупателям без средств защиты в условиях действия «масочного режима», отвечают «принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений». Такое сообщение публикует сайт ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что граждане, находящиеся в магазинах без масок, могут быть привлечены к административной ответственности.

В настоящее время ношение средств защиты в общественных местах, в том числе, в магазинах, является обязательным в ряде регионов России, в частности, в Москве, Подмосковье и Петербурге.