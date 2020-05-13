Подсчитаны расходы россиян на масочно-перчаточный режим

Затраты на обязательный масочно-перчаточный режим могут достичь одной пятой всех потребительских расходов граждан России. Это следует из расчетов аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По оценке аналитиков, «антикоронавирусный набор» на месяц будет стоить от 3400 до 5100 рублей в зависимости от региона.

В такую «COVID-аптечку» включены одноразовые трехслойные маски, одноразовые латексные перчатки и антисептик. Подсчёты сделаны, исходя из того, что за 30 дней люди будут расходовать до 90 масок и до 48 пар перчаток, а также до 5 флаконов санитайзера объемом 50 миллилитров.

Для среднестатистического россиянина, который трудится не в удаленном режиме, соответствующие расходы составят 2630 рублей в месяц на маски (средняя цена по регионам определена в 29 рублей), на перчатки придётся выложить 870 рублей, на средства дезинфекции – около 570 рублей. В целом получается 4060 рублей, передает «Интерфакс».

Согласно статистики, эта сумма составляют 18%, или почти пятую часть всех потребительских расходов среднестатистического жителя России за месяц (около 23 тысяч рублей), 66% расходов на еду (6650 рублей), она в 2,6 раза превышает расходы на ЖКХ (1580 рублей) и в 1,8 раза – расходы на одежду и обувь (2250 рублей). При этом в Москве, например, весь комплект составляет лишь 6% от официальных потребительских расходов.

Дороже всего, согласно подсчёту, набор обойдется жителям Краснодарского края, далее по его дороговизне следует Тульская область, замыкает тройку Приморский край. Столица РФ оказалась только на 67 месте – набор средств защиты на месяц в Москве можно купить за 3560 рублей. Самый доступный «антикоронавирусный набор» оказался в Псковской и Новгородской областях и ещё 8 регионах. Там его цена колеблется в диапазоне 3410–3470 рублей.

