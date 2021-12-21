В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях

Следует воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях или минимизировать их проведение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вирусолог оценил включение прививки от COVID-19 в национальный календарь

Она подчеркнула, что это необходимо в преддверии Новогодних праздников.

До этого Анна Попова сообщила о снижении уровня заболеваемости коронавирцусом в 65 регионах России на 8,2%.

Ранее иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что вакцинация при наличии антител не полезна.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусАнна ПоповаРоспотребнадзор
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