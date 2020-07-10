В Роспотребнадзоре призвали отдыхающих россиян не забывать о профилактике коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали уезжающих на отдых россиян не забывать о необходимости соблюдения правил профилактики для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Попова подчеркнула, что сегодня меры профилактики - это залог здоровья как для самих отдыхающих, так и для тех жителей региона, куда они вернутся после отпуска.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса, из них 637 – в Москве.
В настоящее время в разных странах мира, в том числе в РФ, идет разработка вакцины от нового коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru