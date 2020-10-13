В Роспотребнадзоре обнаружили COVID-19 на поверхностях в транспорте

Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в 134 образцах смывов с различных поверхностей в медорганизациях, транспорте, торговых точках и других объектах окружающей среды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Однако положительный результат теста на коронавирусную инфекцию дали лишь 0,13 процента от общего числа образцов. Всего было взято около 100 тысяч проб с различных объектов окружающей среды, но обнаружено лишь 134 положительных образца.

Как сообщает агентство, в пище и продуктах COVID-19 не выявлен. Роспотребнадзор продолжает проводить исследования в этой сфере.

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ФОТО: РИА Новости
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