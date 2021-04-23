Майские праздники имени Путина

Президент Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Так он ответил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, которая попросила его сделать майские праздники непрерывными. По ее словам, это нужно для борьбы с коронавирусом, поскольку эпидемиологическая ситуация может осложниться. Аргументируя свое предложение, глава Роспотребнадзора отметила, что большинство россиян в майские праздники едут на дачи, зачастую – в общественном транспорте, который нередко переполнен. В этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая, и с 8 по 10. Дни с 4 по 7 должны были стать рабочими. И дачники были бы вынуждены сначала вернуться в город, а затем вновь ехать на свой участок.

«В связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации – мы видим определенные риски, – пояснила г-жа Попова. – Свежий воздух, загород, это очень полезно для прерывания эпидпроцесса».

В ответ Владимир Путин заверил, что сегодня же подпишет соответствующий указ.

Бестолковщина с межпраздничными днями на майские праздники длилась годами: все, кто мог, так или иначе «прихватывали» якобы рабочие дни и уезжали кто в теплые страны, кто на дачу картошку сажать. Остальные делали вид, что работают, а начальство делало вид, что им верит.

Понадобилась пандемия коронавируса, чтобы решение вопроса сдвинулось с мертвой точки. Годом ранее майские праздники стали частью периода самоизоляции. Вот и в этот раз ссылка на эпидемиологическую обстановку пришлась как нельзя кстати.

«Чтобы закрыть рабочие дни между праздниками, люди выкручиваться и берут больничные или отпуска за свой счет. Будет честно законодательно избавить их от этого и сделать эти рабочие дни выходными», – заметил на этот счет в эфире НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

И такой шанс появился, во всяком случае, это следует из слов спикера Совета Федерации:

«За счет уменьшения количества других выходных дней можно увеличить майские праздники», - заявила Валентина Матвиенко, комментируя решение главы государства.

Решение по этому вопросу нужно будет принимать с учетом мнения граждан, - добавила она.

Граждане, напомним, и так голосуют в этом вопросе либо билетом, либо лопатой.

В историю страны правитель может войти по-разному. Как, например, бывший глава КГБ СССР и впоследствии на недолгое время генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. В его честь «андроповкой» в народе назвали самую дешевую водку – по 4-50. Нынешние майские каникулы в памяти народной наверняка останутся «путинскими».

