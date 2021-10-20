В Роспотребнадзоре назвали рост заболеваемости COVID-19 прогнозируемым
Подъём заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается в России, вызван распространением «дельта»-штамма COVID-19, а также игнорированием мер профилактики. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет Интерфакс.
При этом, специалист подчеркнула, что этот «подъём, в принципе, был прогнозируемым».
Напомним, по данным на 19 октября, в России за сутки выявили 33 740 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 060 752 случая COVID-19, отмечает RT. Кроме того, в оперштабе по борьбе коронавирусом отметили, что в России за сутки скончались 1 015 пациентов – это максимум с начала пандемии.
Между тем, Владимир Путин не планирует обращения к жителям страны в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет пока, как будет, мы сообщим», — цитирует Пескова РИА Новости.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы улучшить напряженную эпидобстановку, пишет «Свободная пресса». Её предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Президенту представят предложение о нерабочих днях на совещании в среду, 20 октября.
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