В Роспотребнадзоре назвали рост заболеваемости COVID-19 прогнозируемым

Подъём заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается в России, вызван распространением «дельта»-штамма COVID-19, а также игнорированием мер профилактики. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет Интерфакс.

При этом, специалист подчеркнула, что этот «подъём, в принципе, был прогнозируемым».

Напомним, по данным на 19 октября, в России за сутки выявили 33 740 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 060 752 случая COVID-19, отмечает RT. Кроме того, в оперштабе по борьбе коронавирусом отметили, что в России за сутки скончались 1 015 пациентов – это максимум с начала пандемии.