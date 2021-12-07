Роспотребнадзор сократил действие ПЦР-теста до 2 дней
Действие отрицательного ПЦР-теста сократили с 72 до 48 часов. Соответствующее решение Роспотребнадзора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, лица, которые контактировали с заболевшими COVID-19, должны сдать ПЦР-тест только при наличии симптомов коронавируса.
О плане сократить актуальность действия ПЦР-теста сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причиной такого решения стало быстрое распространение нового штамма-«омикрон».
6 декабря в России зафиксировали два первых случая заболевания Южно-Африканским штаммом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru