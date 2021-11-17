В Роспотребнадзоре назвали показатель иммунного статуса от COVID
Показателем иммунного статуса от коронавируса являются вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
Уровень антител, как отметили в ведомстве, является предметом научных дискуссий во всем мире. Также в Роспотребнадзоре указали на то, что ни в одной стране документы об иммунном статусе не предоставляются на основании уровня антител.
Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса противопоказана при очень высоком титре антител и может ослабить организм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru