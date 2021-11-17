В Роспотребнадзоре назвали показатель иммунного статуса от COVID

Показателем иммунного статуса от коронавируса являются вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Гинцбург назвал способ борьбы со штаммом «дельта»

Уровень антител, как отметили в ведомстве, является предметом научных дискуссий во всем мире. Также в Роспотребнадзоре указали на то, что ни в одной стране документы об иммунном статусе не предоставляются на основании уровня антител.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса противопоказана при очень высоком титре антител и может ослабить организм.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры