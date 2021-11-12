Гинцбург назвал способ борьбы со штаммом «дельта»

Высокий уровень антител необходимо поддерживать в крови для победы над «дельта»-штаммом коронавируса. Об этом заявил директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

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По словам ученого, во время распространения других вариантов вируса, в том числе «уханьского», было бы достаточно ревакцинации раз в год-полтора, отмечает телеканал «360». Гинцбург объяснил, что COVID-19 так взаимодействовал с организмом, что образующиеся после вакцинации клетки памяти могли помогать человеку. В случае со штаммом «дельта» «такого, к сожалению, нет».

«Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки», — цитирует РИА Новости главу центра Гамалеи.

Гинцбург добавил, что человек заражается при попадании вируса в клетку, и допустить этого нельзя, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Гинцбург
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