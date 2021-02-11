В Роспотребнадзоре назвали число вариантов коронавируса
В настоящий момент насчитывается около 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2. С таким заявлением выступила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«Мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам», — цитируют Руженцову РИА Новости.
А ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой волне пандемии. Об этом пишет газета El Pais.
По его словам, новые штаммы - это не новый вирус, а «нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку».
«Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», - сказал Клюге.
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