В Роспотребнадзоре назвали число вариантов коронавируса

В настоящий момент насчитывается около 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2. С таким заявлением выступила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам», — цитируют Руженцову РИА Новости.