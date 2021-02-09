В Британии выявили еще две новых разновидности COVID-19
В Великобритании обнаружили две новых мутации вируса COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на британский телеканал Sky News.
Один из новых штаммов, выявленный в городе Бристоле, специалисты называют "вызывающим беспокойство". Как передает Sky News, эта разновидность вируса обладает таким же уровнем заразности, как и предыдущие, однако он может "сопротивляться иммунитету".
Специалисты предполагают, что он может сопротивляться и действию вакцины, однако эта информация еще не проверена. Телеканал отмечает, что характеристики обоих новых вариантов COVID-19 схожи с характеристиками штаммов, обнаруженных в Южной Африке, несмотря на то, что они не связаны.
В настоящий момент в Великобритании зафиксировано 147 случаев коронавируса "южноафриканского" типа. Сайт Worldometer передает, что c начала пандемии в Великобритании выявили более 3,97 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались 113,8 тысяч человек.
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