В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после новогодних выходных

Подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен после новогодних праздников на фоне распространения штамма «омикрон». Об этом заявил руководитель научной группы Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала «Россия 1».

Вирусолог исключил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 после праздников

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"», — считает эксперт.

Новый штамм COVID-19 выявили уже более чем в 100 странах. В России зарегистрировано 103 случая заражения, пишет РИА ФАН.

Ранее врач-вирусолог Владислав Жемчугов заявил, что подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников не будет. По словам специалиста, сейчас заражаются невакцинированные или давно переболевшие COVID-19, пишет Газета.ру.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:РоспотребнадзорОмикрон-штаммКоронавирус
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