В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать и, думаю, такое может быть», — приводит слова эксперта «Интерфакс».

Пшеничная допустила, что мутации вируса могут продолжить движение в сторону увеличения заразности, при этом клиническое течение заболевания усложняться не будет. По словам профессора, при таком сценарии для борьбы с COVID-19 будет достаточно действующих мер, пишет RT.

Между тем доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов заявил, что сейчас человечество проходит третью фазу эволюции коронавируса, и следующая стадия развития инфекции станет финальной, пишет Ura.ru.





