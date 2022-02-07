В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19
Появление нового штамма коронавируса возможно в ближайшем будущем, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
«SARS-CoV-2 продолжает мутировать и, думаю, такое может быть», — приводит слова эксперта «Интерфакс».
Пшеничная допустила, что мутации вируса могут продолжить движение в сторону увеличения заразности, при этом клиническое течение заболевания усложняться не будет. По словам профессора, при таком сценарии для борьбы с COVID-19 будет достаточно действующих мер, пишет RT.
Между тем доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов заявил, что сейчас человечество проходит третью фазу эволюции коронавируса, и следующая стадия развития инфекции станет финальной, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru