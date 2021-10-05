В «Роспатриотцентре» приветствовали учреждение Дня отца в России

В России нужен праздник День отца, так как в обществе его роль в целом недооценена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Ивана Радько.

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По его словам, данное торжество позволит укрепить образ отца в современной семье, так как отец играет важную роль в воспитании детей, помогая своим примером закладывать правильные ценности у подрастающего поколения.

Как считает Радько, праздник станет отличным поводом рассказать о важности роли отца, а также поблагодарить пап за любовь, заботу и ежедневный труд.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России официально устанавливается день отца.

Новый праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

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