В «Роспатриотцентре» приветствовали учреждение Дня отца в России

По его словам, данное торжество позволит укрепить образ отца в современной семье, так как отец играет важную роль в воспитании детей, помогая своим примером закладывать правильные ценности у подрастающего поколения.

Как считает Радько, праздник станет отличным поводом рассказать о важности роли отца, а также поблагодарить пап за любовь, заботу и ежедневный труд.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России официально устанавливается день отца.

Новый праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

