В «Роспатриотцентре» приветствовали учреждение Дня отца в России
В России нужен праздник День отца, так как в обществе его роль в целом недооценена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Ивана Радько.
По его словам, данное торжество позволит укрепить образ отца в современной семье, так как отец играет важную роль в воспитании детей, помогая своим примером закладывать правильные ценности у подрастающего поколения.
Как считает Радько, праздник станет отличным поводом рассказать о важности роли отца, а также поблагодарить пап за любовь, заботу и ежедневный труд.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России официально устанавливается день отца.
Новый праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.
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