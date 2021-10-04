Феминистки - за мужчин! Арбатова поддержала учреждение Дня отца

России в обязательном порядке необходим День отца для больше вменяемости, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в комментарии писательница и общественная деятельница Мария Арбатова.

«Я считаю, что категорически нужен, поскольку есть День матери, а родители у нас имеют одинаковые права. Тем более, роль отца в жизни ребёнка необходимо поднимать. У нас есть вполне вменяемые Союзы отцов, которые как раз учат, как заниматься ребёнком. Хотя, с другой стороны, есть и вполне невменяемые организации типа «Мужского государства» (российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, - прим. НСН), которые дискредитируют институт отцовства. Во всех цивилизованных странах такой праздник есть, и хорошие папы вполне заслуживают того, чтобы их поздравляли в этот день», - отметила Арбатова.

Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил сегодня установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».