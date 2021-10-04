Феминистки - за мужчин! Арбатова поддержала учреждение Дня отца

Писательница и общественная деятельница объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем нужен новый праздник.

России в обязательном порядке необходим День отца для больше вменяемости, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в комментарии писательница и общественная деятельница Мария Арбатова.

«Я считаю, что категорически нужен, поскольку есть День матери, а родители у нас имеют одинаковые права. Тем более, роль отца в жизни ребёнка необходимо поднимать. У нас есть вполне вменяемые Союзы отцов, которые как раз учат, как заниматься ребёнком. Хотя, с другой стороны, есть и вполне невменяемые организации типа «Мужского государства» (российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, - прим. НСН), которые дискредитируют институт отцовства. Во всех цивилизованных странах такой праздник есть, и хорошие папы вполне заслуживают того, чтобы их поздравляли в этот день», - отметила Арбатова.

Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил сегодня установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

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Как подчеркнула Мария Арбатова, достичь этих целей невозможно без соответствующих законодательных инициатив.

«У нас праздники отдельно, а будни отдельно. В первую очередь, нужен закон о реальных алиментах. Уже чего только ни делают: прав лишают, за границу не пускают, на доску позора вешают, но при этом никто не создаёт нормальной законодательной базы, чтобы женщине было, чем кормить ребёнка. С другой стороны, необходим закон о бытовом насилии. Отец, который распускает руки по отношении к ребёнку или супруге, уже не родитель. В таком случае праздновать нечего, потому что вырастит невротик, который со временем сам даст ему в глаз. Государство само формирует такой образ отца, который у нас «почётный» алиментщик, злостный насильник и вообще живёт как кошка, которая гуляет сама по себе. Всё это началось со Сталина, в послевоенной ситуации, когда был ясный посыл от власти – «рожайте больше, чтобы восстановить нацию». Нация уже восстановилась, и законодательство должно быть пересмотрено в пользу ребёнка и матери», - подчеркнула писательница и общественная деятельница.

Идею отмечать День отца выдвинула избранный депутат Госдумы Анна Кузнецова, когда занимала пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Предложение было поддержано министерством труда и социальной защиты.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РодителиСемьяПраздник
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