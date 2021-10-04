Путин установил в России День отца

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России официально устанавливается день отца, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, новый праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

В указе говорится, что день отца устанавливается «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Ранее российский лидер подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы, сообщает RT.

