Путин установил в России День отца
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России официально устанавливается день отца, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, новый праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.
В указе говорится, что день отца устанавливается «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
Ранее российский лидер подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы, сообщает RT.
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