В Рособрнадзоре предложили учитывать итоги ОГЭ при поступлении в 10-й класс

По словам главы Рособрнадзора Анзора Мусаева, ведомство собирается сформулировать, доработать, согласовать с экспертами и региональными властями и передать законодателям соответсвующие предложения.

Кроме того, ведомство сформирует «дорожную карту» по совершенствованию государственной итоговой аттестации до 2030 года, добавил Мусаев.

Круглинский также отметил, что Рособрнадзор также отверг идею освободить от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не поступающих в вузы. По его словам, дети, которые в начале года будут понимать, что им не надо сдавать ЕГЭ, окажутся демотивированными.

Ранее психолог, кандидат наук Екатерина Каталина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что девятиклассникам проще аргументировать позицию в экзаменационных сочинениях ОГЭ примерами из классической литературы, чем ссылаться на примеры из фанфиков и компьютерных игр.

