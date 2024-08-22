«Неправильные книги»: Психолог назвала креативностью отсылки к аниме на ОГЭ

При этом, по словам собеседницы НСН, приводить аргумент из современных популярных произведений куда сложнее, чем обращаться для написания сочинения к классике.

«Проблемы, которые необходимо раскрыть в сочинении, обычно строятся вокруг тем, которые очень ярко и многогранно раскрыты в классической литературе: конфликты поколений, вопросы чести, любовь к Родине и семье, становление личности, настоящая дружба. Однако, чтобы написать в сочинении аргумент из аниме или комикса, важно обладать большой креативностью, нестандартным мышлением и смелостью. В этих произведениях есть сюжет, мораль, яркие персонажи. Вопрос в том, насколько уместны те или иные примеры в контексте задания. Классические произведения всё же более универсальны, к тому же, именно они регулярно и детально обсуждаются на уроках. Пример из изученного в классе произведения привести, как минимум, проще», - подытожила она.

Ранее сообщалось, что, по мнению 40% родителей школьников, дети не любят книги и читают лишь краткое содержание заданной на лето литературы. Еще 41% взрослых уверены, что их дети вообще не любят литературу, передает «Радиоточка НСН».

