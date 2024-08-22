«Неправильные книги»: Психолог назвала креативностью отсылки к аниме на ОГЭ
Для приведения аргументов из аниме или фанфиков в сочинении на ОГЭ школьнику важно обладать большой креативностью, нестандартным мышлением и смелостью, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Девятиклассникам проще аргументировать позицию в экзаменационных сочинениях ОГЭ примерами из классической литературы, чем ссылаться на примеры из фанфиков и компьютерных игр, заявила в беседе с НСН психолог, кандидат наук Екатерина Каталина.
Школьникам, сдающим ОГЭ по русскому языку в 2025 году, запретили ссылаться в сочинениях на аниме, фанфики, комиксы и компьютерные игры, следует из обновленной редакции контрольных измерительных материалов (КИМ). При этом в марте школьникам, сдающим ЕГЭ по русскому языку, позволили использовать эти же материалы в задании с сочинением. Каталина предположила, что запрет для девятиклассников объясняется возрастным ограничением.
«Если ученик напишет блестящее сочинение, используя пример из литературы, которая его вдохновляет, это будет явно лучше "вымученного" аргумента из "правильной" книги. На мой взгляд, важно не запрещать школьникам проявлять свои предпочтения в литературе, а расширить их интересы — сделать так, чтобы и классика была для подростков интересным миром приключений, источником размышлений о важных жизненных вопросах. Возможно, запрет аниме и фанфиков связан с тем, что некоторые такие материалы с возрастным ограничением 16+ и 18+», - сказала она.
При этом, по словам собеседницы НСН, приводить аргумент из современных популярных произведений куда сложнее, чем обращаться для написания сочинения к классике.
«Проблемы, которые необходимо раскрыть в сочинении, обычно строятся вокруг тем, которые очень ярко и многогранно раскрыты в классической литературе: конфликты поколений, вопросы чести, любовь к Родине и семье, становление личности, настоящая дружба. Однако, чтобы написать в сочинении аргумент из аниме или комикса, важно обладать большой креативностью, нестандартным мышлением и смелостью. В этих произведениях есть сюжет, мораль, яркие персонажи. Вопрос в том, насколько уместны те или иные примеры в контексте задания. Классические произведения всё же более универсальны, к тому же, именно они регулярно и детально обсуждаются на уроках. Пример из изученного в классе произведения привести, как минимум, проще», - подытожила она.
Ранее сообщалось, что, по мнению 40% родителей школьников, дети не любят книги и читают лишь краткое содержание заданной на лето литературы. Еще 41% взрослых уверены, что их дети вообще не любят литературу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На атакованном в порту «Кавказ» пароме находилось 30 цистерн с топливом
- Стартовали съемки сериала «Попадос»
- Более 4 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии
- Смирнов: Единовременную выплату получили более 41 тысячи жителей Курской области
- ВСУ атаковали российский порт «Кавказ» в Краснодарском крае
- С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела британского банкира Блумера и его жены
- Во Франции потребовали привлечь Депардье к суду за домогательства
- Десять военкомов-коррупционеров осудили на Украине с 2022 года
- Путин посмертно наградил погибших в Курской области активистов
- СМИ: миллиардера Дмитрия Володина задержали в Нижнем Новгороде за взятку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru