Названы самые популярные предметы для подготовки к ЕГЭ в 2026 году
Федеральная сеть книжных магазинов «Читай‑город» изучила продажи учебной литературы для подготовки к ЕГЭ за период с ноября по апрель и выявила самые популярные предметы среди выпускников. Результаты исследования есть в распоряжении НСН.
В 2026 году безусловным лидером стало обществознание. В топ‑5 также вошли биология, история, английский язык и физика — последняя в этом году заменила химию, которая в 2025‑м занимала одну из строчек пятёрки наряду с обществознанием, биологией, английским и историей.
Меньше всего школьники интересуются литературой: пособия для подготовки к этому экзамену пользуются наименьшим спросом.
Что касается дополнительных иностранных языков, то после английского лидирует китайский, за ним следуют немецкий и французский.
Ещё одна заметная тенденция — резкий рост популярности карманных справочников с формулами, датами и правилами: в 2026 году их продажи выросли в 2,6 раза относительно прошлого года. Чаще всего выпускники покупают компактные пособия по истории, математике и русскому языку.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН поддержал включение вопросов по ИИ в ЕГЭ по информатике.
