Рособрнадзор: Устный экзамен по истории для 11-го класса вводить не будут
В России обязательный устный экзамен по истории не будут вводить для учеников 11-го класса, сообщает РБК со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
По его словам, в ближайшем будущем таких планов нет. Устный экзамен по истории будут сдавать ученики девятых классов. Это произойдет с 2028 года. Испытание станет допуском для сдачи ОГЭ. Учащимся предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов.
Глава Рособрнадзора указал, что изменения, связанные с преподаванием обществознания в школах, не приведут к отмене ЕГЭ и ОГЭ по данному предмету. Он посоветовал будущим выпускникам уточнять на сайтах выбранных вузов, какие предметы им понадобятся для поступления. По ряду направлений обществознание может быть заменено на историю.
Ранее были названы самые популярные предметы для подготовки к ЕГЭ в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
