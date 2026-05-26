Внук писателя Шолохова рассказал, как провели день памяти его деда
Традиционный фестиваль в станице Вешенской собрал любителей казачьей культуры, заявил в пресс-центре НСН Александр Шолохов.
В родном хуторе писателя Михаила Шолохова провели памятные события, чтобы вспомнить певца казачества, рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в пресс-центре НСН.
24 мая 1905 года на хуторе Кружилине станицы Вёшенской Донецкого округа Области войска Донского родился писатель Михаил Александрович Шолохов, известный такими произведениями как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину» и многими другими. Шолохов напомнил, как прошел день памяти его деда.
«У нас много событий, интересных встреч. Каждый год день рождения Шолохова собирает людей в станице Вешенской. Последние пару лет приходится его проводить в условиях повышенных требований к безопасности. Это неудивительно, поскольку область приграничная. Приходится отказываться от массовых событий на открытом воздухе, в том числе от традиционного вешенского фейерверка. Но тут сразу по двум причинам: во-первых, это безопасность, а во-вторых, это сейчас как-то неуместно. Ежегодно с пятницы по воскресенье в последние выходные мая традиционно проводится трехдневный праздник. В этот раз на этот период выпало непосредственно 24 мая, сам день рождения Шолохова. В станице Вешенской собрались поклонники его творчества, этой земли, культуры донских казаков и казачества в принципе, так как Шолохов воспринимается как певец казачества», — указал он.
