Полиция задержала похитителей икон из российских храмов
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, которые похищали иконы из храмов в Вологодской, Костромской и Ярославской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам одного из ранее судимых мужчин задержали в Ярославле, второго — в Москве. Общая сумма похищенных ценностей достигает 500 тысяч рублей, иконы были у них изъяты.
Мужчин отпустили по подписку о невыезде, их подозревают в совершении еще четырех аналогичных краж.
Следствие полагает, что преступления были тщательно спланированы — мужчины долго осматривали храмы, изучали способы проникновения, а также готовили пути отхода.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что возвращение вывезенных во время Великой Отечественной войны и удерживаемых в Финляндии православных икон необходимо для восстановления исторической справедливости, сообщает RT.
Ранее в Крыму задержали россиянку, которая планировала совершить подрыв сотрудников ФСБ с помощью заминированной иконы.
