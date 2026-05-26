Полиция задержала похитителей икон из российских храмов

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, которые похищали иконы из храмов в Вологодской, Костромской и Ярославской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам одного из ранее судимых мужчин задержали в Ярославле, второго — в Москве. Общая сумма похищенных ценностей достигает 500 тысяч рублей, иконы были у них изъяты.