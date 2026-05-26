Полиция задержала похитителей икон из российских храмов

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, которые похищали иконы из храмов в Вологодской, Костромской и Ярославской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам одного из ранее судимых мужчин задержали в Ярославле, второго — в Москве. Общая сумма похищенных ценностей достигает 500 тысяч рублей, иконы были у них изъяты.

Мужчин отпустили по подписку о невыезде, их подозревают в совершении еще четырех аналогичных краж.

Следствие полагает, что преступления были тщательно спланированы — мужчины долго осматривали храмы, изучали способы проникновения, а также готовили пути отхода.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что возвращение вывезенных во время Великой Отечественной войны и удерживаемых в Финляндии православных икон необходимо для восстановления исторической справедливости, сообщает RT.

Ранее в Крыму задержали россиянку, которая планировала совершить подрыв сотрудников ФСБ с помощью заминированной иконы.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
