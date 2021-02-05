В Рособрнадзоре беспокоятся за итоги ЕГЭ из-за удаленки

Музаев отметил, что беспокойство в ведомстве вызывают три-четыре региона, включая Москву, поскольку удаленное обучение здесь велось дольше, чем в остальных субъектах РФ. При этом глава Рособрнадзора подчеркнул, что результаты ЕГЭ будут сопоставимы с прошлогодними.

Глава ведомства рассказал, что результаты могут стать ниже лишь в отдельных регионах, однако сотрудники системы образования прилагают усилия, чтобы этого избежать. Роста средних экзаменационных баллов в ведомстве также не ожидают. По словам чиновника, количество высоких результатов каждый год остается приблизительно на одном и том же уровне.

