В Рособрнадзоре беспокоятся за итоги ЕГЭ из-за удаленки
Дистанционное обучение в школах, введенное в некоторых российских регионах, может снизить результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
Музаев отметил, что беспокойство в ведомстве вызывают три-четыре региона, включая Москву, поскольку удаленное обучение здесь велось дольше, чем в остальных субъектах РФ. При этом глава Рособрнадзора подчеркнул, что результаты ЕГЭ будут сопоставимы с прошлогодними.
Глава ведомства рассказал, что результаты могут стать ниже лишь в отдельных регионах, однако сотрудники системы образования прилагают усилия, чтобы этого избежать. Роста средних экзаменационных баллов в ведомстве также не ожидают. По словам чиновника, количество высоких результатов каждый год остается приблизительно на одном и том же уровне.
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