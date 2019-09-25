Ленотьев: Отношения «Роснефти» с «Транснефтью» широких масс касаться не должно!
Вице-президент нефтяной компании Михаил Леонтьев в эфире НСН ушел от ответов на вопросы о чистоте топлива.
«Роснефть» пожаловалась в Минэнерго на то, что «Транснефть» поставляет на российские НПЗ компании «грязную» нефть. По данным издания «Коммерсант», глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале сентября написал письмо министру энергетики, в котором потребовал запретить «Транснефти» подмешивать загрязненную хлорорганикой нефть в чистое сырье, идущее на российские НПЗ и экспорт. Как считает Сечин, это может привести к «аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина» и выходу из строя НПЗ.
Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН заявил, что обсуждение профессиональных вопросов, связанных с деятельностью компании, не должно касаться широких масс.
«Мы такие вещи не обсуждаем. Если глава компании пишет письма президенту, министру или главе правительства, это не является поводом для публичного обсуждения. Мы не комментируем деловую переписку. Это рабочие вопросы, которые мы не заинтересованы обсуждать публично с кем бы то ни было. Широкие массы не являются специалистами в этом вопросе, и не должны ими являться, мы от них этого и не требуем. Необъективно обсуждать профессиональные вопросы в той тональности, в которой это обсуждается», - отметил он.
Перепалка между нефтяными компаниями началась после того, как глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву создать институт независимых инспекторов, которые будут контролировать качество сырья, поставляемого по нефтепроводу «Дружба». В «Транснефти» ответили, что в таком случае оплачивать услуги независимых инспекторов должны сами нефтяные компании. На это в «Роснефти» заявили, что комментирование Дёминым переписки Шрёдера с правительством недопустимо, и потребовали от него извинений.
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