Ленотьев: Отношения «Роснефти» с «Транснефтью» широких масс касаться не должно!

«Мы такие вещи не обсуждаем. Если глава компании пишет письма президенту, министру или главе правительства, это не является поводом для публичного обсуждения. Мы не комментируем деловую переписку. Это рабочие вопросы, которые мы не заинтересованы обсуждать публично с кем бы то ни было. Широкие массы не являются специалистами в этом вопросе, и не должны ими являться, мы от них этого и не требуем. Необъективно обсуждать профессиональные вопросы в той тональности, в которой это обсуждается», - отметил он.

Перепалка между нефтяными компаниями началась после того, как глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву создать институт независимых инспекторов, которые будут контролировать качество сырья, поставляемого по нефтепроводу «Дружба». В «Транснефти» ответили, что в таком случае оплачивать услуги независимых инспекторов должны сами нефтяные компании. На это в «Роснефти» заявили, что комментирование Дёминым переписки Шрёдера с правительством недопустимо, и потребовали от него извинений.

