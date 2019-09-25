В «Транснефти» письма Сечина с жалобами списали на его филологическое образование
В пресс-службе монополии рассказали НСН об отсутствии нарушений в качестве транспортируемого топлива, в которых ее обвиняет «Роснефть».
«Роснефть» пожаловалась в Минэнерго на то, что «Транснефть» поставляет на российские НПЗ компании «грязную» нефть. По данным издания «Коммерсант», глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале сентября написал письмо министру энергетики Александру Новаку, в котором потребовал запретить «Транснефти» подмешивать загрязненную хлорорганикой нефть в чистое сырье, идущее на российские НПЗ и экспорт. По мнению Сечина, это может привести к выходу НПЗ из строя и «аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина».
В пресс-службе транспортной монополии сообщили НСН, что заявления Сечина носят эпистолярный характер.
«Сечин может писать кому угодно. Он, конечно, не член союза писателей, но эпистолярный жанр ему свойственен, он же филолог. Касаемо норм и примесей у нас вышел пресс-релиз, в нем все расписано. У нас со всеми нормальные отношения. У нас есть служебная переписка, мы ее не комментируем», - заявили представители монополии.
В официальном обращении «Транснефти» содержится информация, что опубликованные материалы СМИ о ненадлежащем оказании услуг по транспортировке нефти не соответствуют действительности. В компании указали, что принимают и сдают топливо в соответствии с установленными показателями по ГОСТ и ТР.
Ранее сообщалось, что глава компании «Транснефть» Николай Токарев потребовал извинений от пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, комментируя претензии руководителя нефтяной компании Игоря Сечина. Токарев заявил, что Леонтьев должен принести публичные извинения всем, кого он посылает в «непотребное» место. В ответ Леонтьев заявил, что не намерен приносить извинения. В беседе с НСН он заявил, что настаивает, что это «Транснефь» должна попросить прощения у главы совета директоров «Роснефти», бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
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