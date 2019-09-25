В «Транснефти» письма Сечина с жалобами списали на его филологическое образование

«Роснефть» пожаловалась в Минэнерго на то, что «Транснефть» поставляет на российские НПЗ компании «грязную» нефть. По данным издания «Коммерсант», глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале сентября написал письмо министру энергетики Александру Новаку, в котором потребовал запретить «Транснефти» подмешивать загрязненную хлорорганикой нефть в чистое сырье, идущее на российские НПЗ и экспорт. По мнению Сечина, это может привести к выходу НПЗ из строя и «аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина».

В пресс-службе транспортной монополии сообщили НСН, что заявления Сечина носят эпистолярный характер.

«Сечин может писать кому угодно. Он, конечно, не член союза писателей, но эпистолярный жанр ему свойственен, он же филолог. Касаемо норм и примесей у нас вышел пресс-релиз, в нем все расписано. У нас со всеми нормальные отношения. У нас есть служебная переписка, мы ее не комментируем», - заявили представители монополии.