В «Транснефти» потребовали извинений от Михаила Леонтьева

Ранее глава совета директоров «Роснефти», экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложениями относительно качества российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба». В частности, Шрёдер указал на необходимость создания института независимых инспекторов, которые будут контролировать качество сырья.

В ответ советник президента «Транснефти» Игорь Демин, что оплачивать услуги независимых инспекторов должны сами нефтяные компании.

В свою очередь в «Роснефти» заявили, что комментирование Деминым переписки Шрёдера с правительством неприемлемо, и потребовали от него извинений.

