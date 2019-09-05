В «Транснефти» потребовали извинений от Михаила Леонтьева
Глава компании «Транснефть» Николай Токарев потребовал извинений от пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, комментируя претензии руководителя нефтяной компании Игоря Сечина, пишет «Коммерсант».
Токарев заявил, что Леонтьев должен принести публичные извинения всем, кого он посылает в «непотребное» место.
Ранее глава совета директоров «Роснефти», экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложениями относительно качества российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба». В частности, Шрёдер указал на необходимость создания института независимых инспекторов, которые будут контролировать качество сырья.
В ответ советник президента «Транснефти» Игорь Демин, что оплачивать услуги независимых инспекторов должны сами нефтяные компании.
В свою очередь в «Роснефти» заявили, что комментирование Деминым переписки Шрёдера с правительством неприемлемо, и потребовали от него извинений.
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