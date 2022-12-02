В Рослесинфорге заявили, что спрос на живые ели за пять лет упал вдвое
Спрос на живые ели за пять лет упал вдвое. Об этом сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин.
«Их популярность среди населения год от года только падает», - приводит ТАСС слова Чащина.
Так, он связывает падение спроса с растущим трендом на искусственные елки, а также сопутствующими факторами, такими как трудности утилизации живых растений, а также желанием сэкономить. Чащин подчеркнул, что в этом году дефицита и роста цен не ожидается, а на землях государственного лесного фонда предприниматели уже подготовили к празднику на продажу 55 тысяч живых елей.
Ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти стартовала ежегодная акция, предоставляющая горожанам возможность до 10 января бесплатно и законно получить живую новогоднюю елку, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru