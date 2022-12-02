В Рослесинфорге заявили, что спрос на живые ели за пять лет упал вдвое

«Их популярность среди населения год от года только падает», - приводит ТАСС слова Чащина.

Так, он связывает падение спроса с растущим трендом на искусственные елки, а также сопутствующими факторами, такими как трудности утилизации живых растений, а также желанием сэкономить. Чащин подчеркнул, что в этом году дефицита и роста цен не ожидается, а на землях государственного лесного фонда предприниматели уже подготовили к празднику на продажу 55 тысяч живых елей.

Ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти стартовала ежегодная акция, предоставляющая горожанам возможность до 10 января бесплатно и законно получить живую новогоднюю елку, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

