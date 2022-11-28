Москве под Новый год нужны продавцы, курьеры и грузчики

При этом большинство вакансий не содержит требований к наличию у соискателя высшего образования. Преимуществом при приёме на работу будет опыт по профилю. Эксперты подчеркнули, что первые новогодние вакансии стоит начать искать в конце осени. Однако на конец ноября их немного: работодатели пытаются оценить спрос, пока нет понимания, каков объем новогодних мероприятий запланирован в столице, сообщили аналитики Superjob.

Говоря о возможных заработках, эксперты отметили, что повышенные ставки за работу в праздники действуют чаще всего в сфере развлечений. В ретейле, e-commerce и складском хозяйстве у временного персонала есть шанс заработать больше за счет выходов в ночные смены. У официантов серьёзную прибавку к заработкам могут составить щедрые чаевые.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что число зарегистрированных безработных граждан в столице на 1 ноября 2022 года сократилось до минимального значения апреля 2020 года.

