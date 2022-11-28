Москве под Новый год нужны продавцы, курьеры и грузчики
На столичном рынке труда в период новогодних праздников растет спрос на продавцов, курьеров и работников складов в разных сферах. По данным сервиса по поиску работы Superjob, появляются в мегаполисе и другие временные вакансии, многие из которых не требуют опыта работы.
Аналитики перечислили сферы и направления бизнеса, где в период новогодних праздников в прошлые годы чаще всего искали сотрудников. Как пишет «Вечерняя Москва», чаще всего нанимают в ретейл (продавцы, кассиры), e-commerce (складские рабочие, курьеры), службы доставок (курьеры), складские комплексы (складские рабочие), общественное питание (повара, официанты), развлечения (аниматоры, артисты) и производство (упаковщики, маркировщики).
При этом большинство вакансий не содержит требований к наличию у соискателя высшего образования. Преимуществом при приёме на работу будет опыт по профилю. Эксперты подчеркнули, что первые новогодние вакансии стоит начать искать в конце осени. Однако на конец ноября их немного: работодатели пытаются оценить спрос, пока нет понимания, каков объем новогодних мероприятий запланирован в столице, сообщили аналитики Superjob.
Говоря о возможных заработках, эксперты отметили, что повышенные ставки за работу в праздники действуют чаще всего в сфере развлечений. В ретейле, e-commerce и складском хозяйстве у временного персонала есть шанс заработать больше за счет выходов в ночные смены. У официантов серьёзную прибавку к заработкам могут составить щедрые чаевые.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что число зарегистрированных безработных граждан в столице на 1 ноября 2022 года сократилось до минимального значения апреля 2020 года.
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