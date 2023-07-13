В Роскомнадзоре рассказали, как добиться удаления своих фотографий из свободного доступа в интернете
Роскомнадзор объяснил, как действовать, если фотографии оказались в свободном доступе в интернете без согласия на то правообладателя. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале ведомства.
Сначала, отмечается в материале, необходимо обратиться к автору публикации с требованием удалить информацию. Если же ответ получить не удалось, то необходимо обращаться к соцсети с указанием ФИО и электронной почты. В случае отказа нужно обращаться с жалобой в Роскомнадзор.
Представители ведомства добавили, что удалить фото или видео очень сложно, если оно стало вирусным в интернете. В этом случае придется обращаться с требованием удалить материал ко всем авторам сайтов, которые разместили у себя объект.
Ранее управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Анна Кулашова заявила, что мошенники начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для составления фишинговых писем, более грамотных и внушающих доверие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Басманный суд заочно арестовал политика Милова по делу о фейках об армии
- В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми
- В Роскомнадзоре рассказали, как добиться удаления своих фотографий из свободного доступа в интернете
- Тела двоих пропавших при подтоплениях обнаружили в Туапсинском районе
- Певица МакSим призналась в алкоголизме
- Pais: ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов
- Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана
- Агент теннисистки Андреевой опроверг сообщения о планах россиянки сменить гражданство
- Депутат Картаполов: Минобороны решит проблемы армии, озвученные генерал-майором Поповым
- Сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple в служебных целях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru