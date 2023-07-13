В Роскомнадзоре рассказали, как добиться удаления своих фотографий из свободного доступа в интернете

Сначала, отмечается в материале, необходимо обратиться к автору публикации с требованием удалить информацию. Если же ответ получить не удалось, то необходимо обращаться к соцсети с указанием ФИО и электронной почты. В случае отказа нужно обращаться с жалобой в Роскомнадзор.

Представители ведомства добавили, что удалить фото или видео очень сложно, если оно стало вирусным в интернете. В этом случае придется обращаться с требованием удалить материал ко всем авторам сайтов, которые разместили у себя объект.

Ранее управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Анна Кулашова заявила, что мошенники начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для составления фишинговых писем, более грамотных и внушающих доверие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

