В Роскачестве рассказали о новом тренде на готовую еду в России
В России набирает обороты тренд на готовую еду, которую минимум раз в неделю заказывают 44% потребителей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил руководитель Роскачества Максим Протасов, сообщает РЕН ТВ.
Он уточнил, что граждане постепенно отказываются от самостоятельного приготовления пищи дома. Еще несколько лет назад подобного потребительского поведения в стране не наблюдалось.
Параллельно с этим фиксируется стремление соотечественников к здоровому образу жизни и правильному питанию. Глава ведомства отметил, что 84% граждан признаются в желании вести здоровый образ жизни.
В связи с этим Роскачество продолжает активно развивать и сертифицировать продукцию здорового питания, подчеркнул Максим Протасов.
Ранее покупателям готовой еды предрекли бум русской и домашней кухни, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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