Покупателям готовой еды предрекли бум русской и домашней кухни

Ассортимент готовой еды в ближайшее время ждёт расширение. Об этом NEWS.ru заявил президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) Сергей Беляков.

Он отметил, что будет более точная настройка предложений «под разные запросы покупателей» с точки зрения потребительских сценариев.

По его словам, наиболее заметный рост ожидается в таких направлениях, как блюда русской и домашней кухни, функциональное и сбалансированное питание.

«А также решения для быстрого перекуса, полноценного обеда и ужина, более персонализированные предложения с учётом образа жизни и пищевых предпочтений», — заключил Беляков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что офисные работники, ранее ходившие на бизнес-ланчи, теперь отдают предпочтение доставке готовых блюд.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ФастфудПродуктыЕда

Горячие новости

Все новости

партнеры