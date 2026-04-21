Покупателям готовой еды предрекли бум русской и домашней кухни
Ассортимент готовой еды в ближайшее время ждёт расширение. Об этом NEWS.ru заявил президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) Сергей Беляков.
Он отметил, что будет более точная настройка предложений «под разные запросы покупателей» с точки зрения потребительских сценариев.
По его словам, наиболее заметный рост ожидается в таких направлениях, как блюда русской и домашней кухни, функциональное и сбалансированное питание.
«А также решения для быстрого перекуса, полноценного обеда и ужина, более персонализированные предложения с учётом образа жизни и пищевых предпочтений», — заключил Беляков.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что офисные работники, ранее ходившие на бизнес-ланчи, теперь отдают предпочтение доставке готовых блюд.
