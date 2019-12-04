Оказалось, что живые елки, которые можно приобрести на официальных ярмарках, абсолютно безопасны для экологии. А вот искусственный аналог главного дерева праздника, напротив. Отрицательный эффект связан с тем, что ненатуральная елка не подвергается переработке.

В Роскачестве также отметили, что вред природе наносит нелегальная вырубка. Дело в том, что деревья, которые продают на законных базарах и ярмарках, выращиваются в специальных питомниках в отличие от неофициальных точек сбыта.

Кроме того, деньги от продaжи живых елочек нaпрaвляются нa восстaновление лесa. Эксперты укaзaли нa то, что искусственные ели имеют неоднородный состaв и при сжигaнии выделяют кaнцерогенные веществa.

Ранее специалисты рассказали россиянам, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников. НСН сообщала, что диетолог Елена Соломатина посоветовала заменить калорийные блюда более полезными аналогами.

