Диетолог рассказала, как не поправиться в новогодние праздники
Специалисты рассказали россиянам, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников. Своими советами с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.
Она напомнила, что, как правило, основной список праздничных блюд калорийны и даже вредны для здоровья. Особенно, если потреблять их в больших количествах.
В связи с этим диетолог посоветовала заменить калорийные блюда более полезными аналогами. Такое решение позволит снизить вред, а также облегчить работу пищеварительной системы. В том числе, заменить картофель можно на топинамбур, а колбасу на постную куриную грудку, пишут «Дни.ру».
«Заменяем свинину мясом кролика или индейки. Пропитываем его горчицей и отправляем в духовку», – рассказала Соломатина.
По словам диетолога, замена одних ингредиентов на другие, но более полезные не навредит вкусу блюд.
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