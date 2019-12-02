Диетолог рассказала, как не поправиться в новогодние праздники

Она напомнила, что, как правило, основной список праздничных блюд калорийны и даже вредны для здоровья. Особенно, если потреблять их в больших количествах.

В связи с этим диетолог посоветовала заменить калорийные блюда более полезными аналогами. Такое решение позволит снизить вред, а также облегчить работу пищеварительной системы. В том числе, заменить картофель можно на топинамбур, а колбасу на постную куриную грудку, пишут «Дни.ру».

«Заменяем свинину мясом кролика или индейки. Пропитываем его горчицей и отправляем в духовку», – рассказала Соломатина.

По словам диетолога, замена одних ингредиентов на другие, но более полезные не навредит вкусу блюд.

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