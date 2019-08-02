Эксперты назвали самые полезные ягоды и фрукты августа

В последний летний месяц жителям России стоит включать в свой рацион дыни, арбузы и облепиху. Так, арбуз является ягодой с повышенным содержанием солей железа – это поможет утолить жажду. А дыня, в свою очередь, может восполнить недостаток витамина С и каротина. Как пишет РИА Новости, об этом заявили специалисты государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК). Кроме того, стоит обратить внимание на вишню и виноград, которые богаты витаминами. Не стоит забывать, что в августе в центральной части России можно собирать урожай слив и ранних сортов яблок, отмечает «Свободная пресса».

Ранее НСН писала, что власти Москвы представили арбузную карту города. Около 350 торговых точек по продаже этих ягод и дынь появились в столице по итогам городских торгов с 2015 года. Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Там ко Дню арбуза, который отмечается 3 августа, подсчитали, в каких округах столицы расположено больше всего городских мест, торгующих бахчевыми культурами.

Больше всего торговых точек, арендованных предпринимателями у города, находится в южной части Москвы. Так, в ЮВАО за последние четыре года открыли 64 бахчевых развала, на юге и юго-западе – по 58.

