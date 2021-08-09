В Роскачестве рассказали, как бороться с обманом в кассовых чеках

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимира Тарачев, самый частый из них — это разна цена товара в чеке и на ценнике в зале. Как правило, этим грешат продовольственные магазины и супермаркеты.

Как отмечает эксперт, в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее. Если несоответствие замечено покупателем, то кассиры обычно ищут отговорки и заявляют, что не успели поменять ценники со старой стоимостью.

Тарачев посоветовал требовать у продавца пробить продукцию по ценнику или вернуть деньги, а в противном случае обращаться к администратору или директору магазина, при этом сославшись на закон «О защите прав потребителей» и статью 14.7 КоАП РФ.

Ранее Союз потребителей РФ предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. В организации считают, что это не позволит производителям хитрить с упаковкой и, например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока.

