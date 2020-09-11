Новые ценники превратятся в новые штрафы для маленьких магазинов

Союз потребителей РФ предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. В организации считают, что это не позволит производителям хитрить с упаковкой и, например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, а в емкость для десятка яиц класть всего девять. Введение подробных ценников в организации считают обязательным для всех продавцов.

А вот, в Ассоциации экспертов рынка ритейла, к данной идее отнеслись скептически. Как заявил в эфире НСН председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, формирование ценников с указанием цены за литр или килограмм может стать проблемой для маленьких магазинов.

«Как рекомендация было бы неплохо: считать это некой добросовестной практикой продавца. Для больших магазинов организовать это было бы не сложно: у них процесс формирования ценников автоматизирован. Но для маленьких магазинов это будет уже затруднительно. Мало того, что можно еще попасть на большие штрафы в связи с тем, что в ручном режиме делать какие-то исчисления сложно, сотрудники могут ошибиться и указать недостоверную информацию. В результате собственники магазина, должностные лица будут оштрафованы. Это создаст проблемы для небольших компаний, которые не могут автоматизировать такого рода процессы», - считает Карпов.