Новые ценники превратятся в новые штрафы для маленьких магазинов
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла рассказал НСН, что благая идея о введении новых ценников должна быть рекомендательной, а не обязательной, чтобы не подкосить малый бизнес.
Союз потребителей РФ предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. В организации считают, что это не позволит производителям хитрить с упаковкой и, например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, а в емкость для десятка яиц класть всего девять. Введение подробных ценников в организации считают обязательным для всех продавцов.
А вот, в Ассоциации экспертов рынка ритейла, к данной идее отнеслись скептически. Как заявил в эфире НСН председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, формирование ценников с указанием цены за литр или килограмм может стать проблемой для маленьких магазинов.
«Как рекомендация было бы неплохо: считать это некой добросовестной практикой продавца. Для больших магазинов организовать это было бы не сложно: у них процесс формирования ценников автоматизирован. Но для маленьких магазинов это будет уже затруднительно. Мало того, что можно еще попасть на большие штрафы в связи с тем, что в ручном режиме делать какие-то исчисления сложно, сотрудники могут ошибиться и указать недостоверную информацию. В результате собственники магазина, должностные лица будут оштрафованы. Это создаст проблемы для небольших компаний, которые не могут автоматизировать такого рода процессы», - считает Карпов.
Даже если все магазины начнут указывать в своих ценниках стоимость литра или килограмма продукта, производитель вряд ли перестанет использовать скрытое повышение цены за счет снижения массы товара.
«Это маркетинговый инструментарий, который применяют производители для того, чтобы увеличить спрос на свою продукцию. Но говорить о том, что потребителя вводят в заблуждение намеренно, не совсем справедливо, потому что вся эта информация есть на упаковке, и покупателю не так сложно все это высчитать» - заявил эксперт, добавив, что если это и обман, то достаточно краткосрочный.
«Это попытка легкого ввода в заблуждение невнимательного человека, который не смотрит на упаковку, ориентируется по внешнему объему и не замечает, что 1 л превратился в 900 мл. Если это болезненно для покупателя, он может отреагировать просто – поменяв свои покупательские предпочтения», - убежден председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла.
Кроме того, Карпов добавил, что не для каждой категории товара есть необходимость высчитывать его стоимость в килограммах, например, при покупке стаканчика мороженого.
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