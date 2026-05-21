Запрет в школах одежды с надписями на иностранном языке назвали абсурдом
Нужно перестать запрещать школьникам все подряд, это будет иметь обратный эффект, заявили НСН депутат Госдумы и представитель родителей.
Депутат Госдумы Нина Останина заявила НСН, что прежде чем запрещать школьникам одежду с иностранными надписями, российская промышленность должна создать свою. А председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова выразила уверенность, что все запреты будут иметь обратный эффект.
В российских школах начали запрещать одежду с иностранными надписями — меру ввели в Томской области, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня». Запрет объяснили борьбой с радикализацией и пропагандой асоциальных идей среди школьников. Исключение сделали только для известных брендов, если надписи не противоречат законам РФ.
Председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину удивило исключение, сделанное для «известных брендов».
«Очень любопытные рекомендации. Возникает вопрос, кто же пропагандирует эти известные бренды? Из каких стран? Которые никогда любовью к нам не отличались?» - сказала депутат.
Вводя подобные запреты, полагает Останина, детям нужно хотя бы в качестве альтернативы предложить одежду с надписями на русском языке.
«Надписи никакой угрозы нравственному, душевному здоровью наших детей не несут, но заставляют нас задумываться над следующим вопросом. Политической воли принять закон о единой школьной форме у нас не хватило - где-то родители были против, где-то регионы с этим не согласились, поэтому сегодня кто во что горазд. Зачем тогда ругать детей или родителей за то, что они сделали такой выбор? Значит, они не увидели одежду российских производителей с надписями на русском языке, в которой им было бы комфортно. Надо создавать свою одежду, которую с удовольствием носили бы дети. Сегодня же в России только 37% детских товаров производится (в том числе одежды, обуви, игрушек)», - отметила парламентарий.
Принты на одежде школьников – это последнее, во что стоит сейчас вмешиваться, добавила депутат.
«В детском возрасте очень хочется отличиться, но пока еще не умом, а как-то внешне. Это было во все времена, невзирая на то, что была единая школьная форма: кто-то красил волосы в розовый цвет, кто-то бантики завязывал разного цвета. Поэтому давайте дадим школьникам возможность побыть в детстве и прекратим вмешиваться в несутевые вещи. Лучше вмешиваться в качество образования, его содержание, а не в форму. Хватит запрещать и пугать наших детей и их родителей», - заявила глава комитета.
В свою очередь председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова считает, что подобные запреты излишни, они могут вызвать у школьников только протест.
«Могут быть проблемы с какими-то иностранными надписями или песнями экстремистского содержания - это надо отслеживать. Но запрещать все иностранное, любую иностранную музыку, любые иностранные надписи - явный перебор. Это может привести к совершенно обратному результату: вместо патриотизма, любви к родине, уважения к своей отчизне у детей будет протест против всего этого. Поскольку это навязывается чрезмерными, неразумными способами. Такие запреты нарушают законодательство», - полагает Леткова.
Ранее Ольга Леткова в беседе с НСН назвала перебором запрет на иностранную музыку на школьных выпускных.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Жесткая слежка: Почему россиянам отказывают в процедуре банкротства
- Кинотеатры заявили, что ни один регион не может повторить успехи якутского кино
- Запрет в школах одежды с надписями на иностранном языке назвали абсурдом
- Лукашенко: Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт
- Рост цен и ограничения: Что ждет россиян при страховании от участившихся атак БПЛА
- Кинотеатры рассказали, как документальному кино собрать ощутимую кассу
- В России утвердили новый ГОСТ на унитазы
- Путин назвал использование ядерного оружия исключительной мерой
- Кинотеатры объяснили, почему аниме «Цифровой цирк» не будут показывать в России
- Россиянам пообещали доллар по 85 рублей к концу года