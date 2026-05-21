Депутат Госдумы Нина Останина заявила НСН, что прежде чем запрещать школьникам одежду с иностранными надписями, российская промышленность должна создать свою. А председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова выразила уверенность, что все запреты будут иметь обратный эффект.

В российских школах начали запрещать одежду с иностранными надписями — меру ввели в Томской области, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня». Запрет объяснили борьбой с радикализацией и пропагандой асоциальных идей среди школьников. Исключение сделали только для известных брендов, если надписи не противоречат законам РФ.

Председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину удивило исключение, сделанное для «известных брендов».

«Очень любопытные рекомендации. Возникает вопрос, кто же пропагандирует эти известные бренды? Из каких стран? Которые никогда любовью к нам не отличались?» - сказала депутат.

Вводя подобные запреты, полагает Останина, детям нужно хотя бы в качестве альтернативы предложить одежду с надписями на русском языке.

«Надписи никакой угрозы нравственному, душевному здоровью наших детей не несут, но заставляют нас задумываться над следующим вопросом. Политической воли принять закон о единой школьной форме у нас не хватило - где-то родители были против, где-то регионы с этим не согласились, поэтому сегодня кто во что горазд. Зачем тогда ругать детей или родителей за то, что они сделали такой выбор? Значит, они не увидели одежду российских производителей с надписями на русском языке, в которой им было бы комфортно. Надо создавать свою одежду, которую с удовольствием носили бы дети. Сегодня же в России только 37% детских товаров производится (в том числе одежды, обуви, игрушек)», - отметила парламентарий.