Львова-Белова назвала недопустимыми накрутки цен на школьные принадлежности
Накрутка цен на школьные принадлежности недопустимы, если такие факты будут выявлены, с ними будет разбираться Федеральная антимонопольная служба. Об этом в мессенджере «Макс» заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, родители уже сейчас закупают канцелярские товары, одежду, обувь и рюкзаки к новому учебному году. Вместе с тем разброс цен достаточно большой, в том числе на маркетплейсах.
«Знаю и по своему опыту, и родители на встречах часто обращают внимание, что серьезная трата для семейного бюджета — школьная форма», — отметила Львова-Белова. По ее словам, партия «Единая Россия» ведет мониторинг цен на школьные товары.
Ранее сообщалось, что подготовка первоклассника к учебному году обойдется родителям примерно в 45-47 тысяч рублей за базовый набор.
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