В Роскачестве назвали марку самых эффективных медицинских масок

«К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов. Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов», —отмечает Роскачество.

Эксперты испытали пропускную способность масок торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional, закупленные в онлайн-магазинах. Лучшей стала маска «Нетканые материалы», которая пропускает до 77,4% вирусов. Худший результат показала маска «Московского эндокринного завода» с пропускной способностью 93,9%.

Роскачество отмечает, что все исследованные образцы могут спровоцировать раздражение кожи. При этом изделия безопасны и соответствуют ГОСТу: не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, метанола, показатели микробной чистоты удовлетворительны.

Кроме того, по данным организации, все маски содержали номера регистрационных удостоверений Минздрава. Однако на момент закупки в марте 2021 года регистрационное удостоверение маски под маркой Karo было просрочено. Информация о нарушении передана для проведения проверки в Росздравнадзор.

