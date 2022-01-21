В Роскачестве назвали марку самых эффективных медицинских масок

Роскачество проверило пропускную способность медицинских масок при попадании сопоставимого по размеру с COVID-19 вируса. Как выяснилось, самая эффективная маска может задержать около 23% вирусов, говорится в сообщении организации.

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«К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов. Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов», —отмечает Роскачество.

Эксперты испытали пропускную способность масок торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional, закупленные в онлайн-магазинах. Лучшей стала маска «Нетканые материалы», которая пропускает до 77,4% вирусов. Худший результат показала маска «Московского эндокринного завода» с пропускной способностью 93,9%.

Роскачество отмечает, что все исследованные образцы могут спровоцировать раздражение кожи. При этом изделия безопасны и соответствуют ГОСТу: не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, метанола, показатели микробной чистоты удовлетворительны.

Кроме того, по данным организации, все маски содержали номера регистрационных удостоверений Минздрава. Однако на момент закупки в марте 2021 года регистрационное удостоверение маски под маркой Karo было просрочено. Информация о нарушении передана для проведения проверки в Росздравнадзор.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоскачествоЗащитная маскаКоронавирус
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